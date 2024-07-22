Большинство работников промышленных предприятий задумываются о смене работы

Три четверти (75%) работников промышленных предприятий задумываются о смене работы, около половины рассматривают поступающие предложения. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков рекрутинговых агентств.

70% участников исследования заявили, что готовы рассмотреть смену деятельности. Каждый пятый (19%) сообщил, что хочет развиваться с той отрасли, в которой работает. 6% признались, что не задумывались о смене индустрии.

Чаще всего сотрудники промышленных предприятий хотят сменить работу из-за низкой зарплаты, также их не устраивают отсутствие карьерного роста и неинтересные рабочие задачи.

В настоящее время на рынке труда наблюдается выраженный дефицит кадров. Промышленность нуждается как в молодых, так и в опытных специалистах. Наиболее востребованы инженеры и конструкторы – те, кто может разработать и произвести детали для старого (более 20 лет) оборудования, создать чертежи уникальной техники, которая больше не поставляется в Россию.

В свою очередь работодатели вынуждены уделять особое внимание удержанию сотрудников. Так в индустрии наблюдается устойчивая тенденция к росту зарплат, в подавляющем большинстве компаний уже проведено по две-три индексации. Некоторые предприятия ввели систему премирования чаще, чем раз в год. Распространяется практика выплаты надбавок по различным основаниям: за выслугу лет, наставничество, внедрение идей по повышению производительности, эффективности работы производства и прочее.

По словам аналитиков, устойчивый дефицит кадров в производстве будет наблюдаться как минимум в ближайшие несколько лет. Многие предприятия расширяются или планируют это делать, то есть им требуются сотрудники и на уже имеющиеся вакансии, и на вновь создаваемые рабочие места. Кроме того, основная масса кандидатов, присутствующих сейчас на рынке, – это либо начинающие специалисты, либо профессионалы высокого класса с большим опытом работы, то есть компаниям приходится выбирать между дешевыми, но малоопытными и высококвалифицированными, но дорогими соискателями.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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