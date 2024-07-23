В России число самозанятых подростков выросло в 1,5 раза

В 2023 году количество самозанятых в России в возрасте до 18 лет составило 146 тысяч человек – это на 54% больше, чем было годом ранее. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Федеральную налоговую службу.

Общее число самозанятых в стране превысило 10 млн. За все время существования режима самозанятости россияне зарегистрировали более 3,6 трлн рублей доходов, а сумма среднего чека составила 1830 рублей

Как отметила эксперт экономического факультета РУДН Татьяна Ушкац, молодые люди хотят быть финансово независимыми и иметь возможность самостоятельно решать свои вопросы. Среди сфер, в которых преимущественно занята молодежь, – онлайн-услуги на цифровых платформах, торговля на маркетплейсах, творческие профессии, дизайн, SMM, контент-маркетинг, репетиторство. Режим самозанятости привлекает молодых людей простотой регистрации и доступностью, отметила эксперт.

По мнению профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, рост занятости молодежи также связан с наличием рабочих мест, которые не требуют высокой квалификации (курьеры, официанты, сотрудники сферы услуг, сельского хозяйства).

Ранее власти РФ продлили условия действия налогового режима для самозанятых до 2028 года.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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