Индия планирует увеличить поставки буйволятины в Россию

Секретарь департамента торговли Министерства торговли и промышленности Индии Сунил Бартвал на переговорах с главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом в четверг, 25 июля, в Москве обсудили взаимные поставки рыбной продукции, а также увеличение поставок буйволятины в Россию.

В сообщении, распространенном пресс-службой Россельхознадзора, в частности, говорится: «Сунил Бартвал выразил заинтересованность в увеличении объемов поставляемой в Россию буйволятины».

«Сергей Данкверт со своей стороны выразил обеспокоенность длительным согласованием индийской стороной ветеринарных сертификатов на экспорт рыбных товаров из РФ в Индию, он также подтвердил готовность проведения инспекций индийских рыбных предприятий, заинтересованных в поставках в РФ. При этом глава Россельхознадзора пояснил, что включение таких компаний в реестр поставщиков в страны ЕАЭС возможно только после проведения соответствующей инспекции», – добавили в ведомстве.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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