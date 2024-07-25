Индия планирует увеличить поставки буйволятины в Россию

Секретарь департамента торговли Министерства торговли и промышленности Индии Сунил Бартвал на переговорах с главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом в четверг, 25 июля, в Москве обсудили взаимные поставки рыбной продукции, а также увеличение поставок буйволятины в Россию.
В сообщении, распространенном пресс-службой Россельхознадзора, в частности, говорится: «Сунил Бартвал выразил заинтересованность в увеличении объемов поставляемой в Россию буйволятины».
«Сергей Данкверт со своей стороны выразил обеспокоенность длительным согласованием индийской стороной ветеринарных сертификатов на экспорт рыбных товаров из РФ в Индию, он также подтвердил готовность проведения инспекций индийских рыбных предприятий, заинтересованных в поставках в РФ. При этом глава Россельхознадзора пояснил, что включение таких компаний в реестр поставщиков в страны ЕАЭС возможно только после проведения соответствующей инспекции», – добавили в ведомстве.
Москва, Иван Бабурин
© 2024, РИА «Новый День»