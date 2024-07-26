Многодетные семьи стали лидерами по закредитованности в России

В России семьи с тремя и более детьми стали лидерами по закредитованности. Этому способствовали программы льготной ипотеки и возможность расходовать средства материнского капитала. При этом ухудшения платежной дисциплины не наблюдается, о чем свидетельствуют данные мониторинга «Готовность к переменам» Института социальной политики НИУ ВШЭ.

Доля многодетных семей с кредитами выросла в 2023 году до 67%, что на 8 процентных пунктов больше, чем годом ранее. В то же время среди семей с одним или двумя детьми закредитованность снизилась – с 58 до 54% и с 66 до 59% соответственно. Таким образом, именно многодетные семьи стали лидерами по доле имеющих кредиты, пишет РБК со ссылкой на исследование ВШЭ.

У домохозяйств с детьми сравнительно меньше возможностей копить деньги и им часто приходится отказывать себе в отпуске или лечении – впрочем, это не помешало этой категории заявить об улучшении благосостояния по итогам 2023 года.

При этом ухудшения платежной дисциплины среди семей с детьми за последний год не произошло. Согласно данным Росстата, в 2023 году доля семей с детьми, имевших трудности с обслуживанием потребительского кредита, снизилась и составила 2,1% (в 2022 году – 2,7%), с платежами по ипотечному кредиту – 1,1% (не изменилась с 2022 года).

По мнению аналитиков, рост числа многодетных семей, имеющих кредиты, может быть обусловлен программами льготного ипотечного кредитования, сделавшими такие кредиты более доступными и привлекательными. Кроме того, в качестве первоначального ипотечного взноса возможно использовать средства материнского капитала, расходовать которые пока можно только в ограниченном количестве случаев, причем сделать это можно, не дожидаясь трехлетнего возраста ребенка.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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