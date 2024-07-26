Франция испугалась за свой продовольственный суверенитет

Франция проигрывает России в зерновой войне и может лишиться продовольственного суверенитета. Засилье украинского зерна в Европе привело к тому, что не все фермеры во Франции смогли засеять свои поля.

После отмены ввозных пошли на украинское продовольствие экспорт зерновых в страны Евросоюза вырос в 17 раз, превысив шесть миллионов тонн. Цены на зерно упали с 410 до 200 евро за тонну, и не всем французским фермерам хватило денег на посевную.

«Длительный эффект ценовых ножниц подрывает достаток фермеров и, следовательно, устойчивость нашего продовольственного суверенитета», – заявил глава французской Генеральной ассоциации производителей пшеницы Эрик Тируен газете L'Humanité.

Посевные площади также уменьшились из-за весенних наводнений, и Минсельхоз ожидает урожай в 29,7 млн ​​т, хотя в 2023 году он составил 35,1 млн т. Франция все равно оставалась лидером по производству пшеницы в ЕС, правда, продавать свою продукцию Парижу стало сложнее. Часть рынка Алжира, Марокко, Египта и других африканских стран заняло российское зерно, более дешевое и качественного, чем французское. Аналитики спрогнозировали, что в ближайший год экспорт мягкой пшеницы в третьи страны упадет еще на 15%.

В марте 2023 года фермеры в Польше, Болгарии и Франции потребовали у властей поддержки отрасли, страдающей от наплыва украинского зерна. Протесты аграриев продолжались несколько месяцев, и властям пришлось потратить 10 млрд евро на компенсации за ущерб от ввоза украинского продовольствия.

Париж, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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