США разрабатывают торговый маршрут в обход России и Китая

США ищут варианты создания нового торгового маршрута в обход России и Китая, заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. По его словам, Вашингтон намерен вывести на мировые рынки «богатые» страны Центральной Азии.

Госдеп разрабатывает сухопутный маршрут через территории Армении и Азербайджана. Так США дадут альтернативу странам Центральной Азии, у которых нет выбора, кроме сотрудничества с Россией или Китаем, заявил дипломат.

«Страны Центральной Азии невероятно богаты. Если мы сможем открыть маршрут, который будет пролегать через Армению или Азербайджан, то они получат доступ к мировым рынкам и гораздо меньше будут зависеть от России и Китая», – цитирует О'Брайена РИА Новости.

В конце мая США потребовали от Евросоюза разорвать деловые связи с Китаем. Формальным поводом для такого заявления стали поставки компаниями КНР продукции двойного назначения в Россию.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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