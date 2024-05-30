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Четверг, 30 мая 2024, 22:31 мск

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США требуют разрыва отношений Евросоюза с Китаем

Фото: pixabay.com

Первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо на форуме в Берлине в рамках зарубежного турне в четверг, 30 мая, заявил, что в связи предполагаемыми поставками компаниями КНР продукции двойного назначения в Россию Соединенные Штаты требуют от Евросоюза разрыва деловых связей с Китаем, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления замглавы американского минфина сказал: «Европейский союз является крупнейшим экспортным рынком Китая в ключевых секторах, таких как химическая промышленность и машиностроение. Мы понимаем, что экономические отношения ЕС и Китая являются важными для обеих сторон. Но мы должны ясно дать понять Китаю, что он стоит перед выбором: китайские фирмы могут или вести бизнес в наших экономиках, или снабжать военную машину России продукцией двойного назначения. Одновременно и тем, и другим они заниматься не могут».

Следует напомнить, что официальный представитель посольства КНР в США Лю Пэнъюй ранее заявлял что «США распространяют дезинформацию о том, что Китай оказывает военную поддержку России».

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / США

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