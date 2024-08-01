Стоимость золота впервые превысила 2500 долларов за унцию

Стоимость золота превысила рекордную отметку на фоне сохранения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США и возрастания геополитических рисков. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Сегодня утром цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex достигла 2502,6 доллара. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожает до 29,062 доллара за унцию.

Ранее по итогам заседания ФРС США было решено сохранить базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. Решения регулятора по монетарной политике отражаются на курсе доллара, который в свою очередь влияет на котировки золота.

Кроме того, инвесторы следят за геополитической ситуацией на Ближнем Востоке. Эскалация конфликта поддерживает спрос на золото как на надежный актив. В частности, риски растут после сообщения о гибели главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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