Алкоголь и цветы из недружественных стран к концу года ощутимо подорожают

К концу 2024 года в России планируется увеличение ввозных пошлин на крепкий алкоголь, вино и цветы из недружественных стран. Об этом, со ссылкой на соответствующий проекте постановления правительства, сообщает РБК.

Представители Минфина пояснили, что такие действия необходимы для защиты рынка. По оценкам аналитиков, в настоящее время доля импорта крепкого алкоголя в стране составляет около 12 процентов.

«Поэтому изменение импортных пошлин в целом не окажет существенного влияния на доступность продукции для потребителей в этом сегменте, в том числе учитывая наращивание качества и ассортимента продукции отечественных производителей», – заключили в ведомстве.

Согласно документу, ставка ввозной пошлины на крепкий алкоголь будет увеличена до 20% от таможенной стоимости, но не менее 3 евро за один литр 100-процентного спирта. Это касается спиртовых настоек, виски, рома, джина, ликеров и других алкогольных напитков. В настоящее время таможенная ставка на эту продукцию составляет 1,4-1,5 евро за литр безводного спирта.

Планируется увеличить ставку на вино из недружественных стран с 20% от таможенной стоимости до 25%. Также до 20% планируется повысить пошлину на ввоз срезанных цветов из недружественных стран.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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