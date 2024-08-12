СМИ: Сотни юристов призвали США отказаться от односторонних санкций

Сотни юристов со всего мира в открытом письме Джо Байдену призвали США прекратить применение односторонних экономических санкций, поскольку это является нарушением международного права, а также дестабилизирует ситуацию в мире, – сообщает в понедельник, 12 августа, агентство Bloomberg.

В заметке агентства, в частности, говорится: «Юристы осудили возросшую зависимость стран во всем мире от санкций США и заявили, что эти меры могут привести к экономической нестабильности, голоду и ограничению доступа к лекарствам и товарам первой необходимости. …Такие санкции являются незаконными. Расширением санкционных списков США лишь дестабилизируют мировую ситуацию».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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