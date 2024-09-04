В Росрыболовстве не ожидают снижения цен на черную икру

Стоимость черной икры обусловлена высокими затратами на ее производство, поэтому снижения цен ждать не стоит. Об этом заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

«На самом деле затраты при производстве черной икры очень высокие. Осетр вырастает за 7-8 лет, чтобы уже начать давать икру. Все это время его необходимо кормить. Поэтому, действительно, это такая эксклюзивная позиция. Нельзя сказать, что она как-то может массово подешеветь», – рассказал Шестаков на Восточном экономическом форуме.

По его словам, Россия не планирует использовать технологии, которые могут снизить качество черной икры, чтобы производить ее по более низкой цене. Продукция должна соответствовать стандартам безопасности.

В настоящее время Россия поставляет рыбу и морепродукты в более чем 80 стран мира, включая Китай и Японию. Экспортная деятельность РФ в этом направлении является важным вкладом в глобальную продовольственную безопасность, подчеркнул Шестаков.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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