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Четверг, 5 сентября 2024, 16:51 мск

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На Запорожской АЭС подключили высоковольтную линию энергоснабжения

На Запорожской атомной электростанции подключили высоковольтную резервную линию. Об этом сообщает пресс-служба станции в своем телеграм-канале.

«Сегодня в 14:40 на Запорожской АЭС была введена в работу высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1», – говорится в сообщении.

В настоящее время энергоснабжение ЗАЭС осуществляется через линии электропередач 750 киловольт «Днепровская» и 330 киловольт «Феросплавная-1».

Высоковольтная линия энергоснабжения «Ферросплавная-1» была отключена 23 августа. В данный момент все блоки ЗАЭС находятся в состоянии «холодный останов». При этом оборудование обслуживается в соответствии с необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.

Энергодар, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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