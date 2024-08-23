На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения

На Запорожской атомной электростанции отключена высоковольтная линия энергоснабжения «Ферросплавная-1». Об этом сообщается в Telegram-канале АЭС.

«На Запорожской АЭС 23 августа 2024 года действием автоматики отключена высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная -1». Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750кВ «Днепровская». Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал готов к реагированию», – говорится в сообщении.

В данное время все блоки ЗАЭС находятся в состоянии «холодный останов». При этом оборудование обслуживается в соответствии с необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.

«Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых природных значений», – отмечается в сообщении.

Запорожье, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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