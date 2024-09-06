Нежелание компаний переводить сотрудников на удаленку может усугублять кадровый кризис в России

В России число сотрудников, которые работают в дистанционном режиме, вернулось к допандемийному уровню. В основном это вызвано неумением работодателей управлять распределенными командами, что усугубляет дефицит кадров.

Дистанционная занятость не прижилась на российском рынке труда – нежелание компаний использовать такой формат работы может усугублять кадровый кризис. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков Центра трудовых исследований ВШЭ.

Во время пандемии коронавируса удаленная занятость охватила 25-30% всех работающих в РФ, почти мгновенно увеличившись с 1-1,5%. Однако уже в начале 2022 года она снизилась до 4,2%, а к концу 2023 года сократилась до 1,4%.

«Сейчас в РФ так трудятся примерно 1 млн человек, или чуть более 1% всех занятых (35-45% работают полностью удаленно, 55-65% – в «гибридном» режиме), и это в несколько раз ниже, чем в других странах,– после пандемии доля «удаленки» сократилась везде, но нигде ее падение не было таким резким», – говорится в статье.

Доля сотрудников на удаленке наиболее высока в сфере Информационно-коммуникационных технологий, где онлайн трудится каждый восьмой сотрудник, в профессиональной и научно-технической сфере их 7%, в финансах и недвижимости – 4%. Относительно часто эта форма занятости используется также в административной работе – около 2,5%. В прочих отраслях доля работающих онлайн колеблется в узком диапазоне 0,5-1,5%, и чем сильнее компьютеризирована и меньше связана с физическим трудом отрасль, тем эта доля выше. Например, в сельском хозяйстве работающих в удаленном режиме практически нет.

По словам экспертов, слабое по международным меркам распространение дистанционной занятости в РФ может быть связано с традиционной авторитарной управленческой культурой. Поэтому удаленная работа чаще всего присутствует в компаниях с современным подходом к менеджменту, который практикуют относительно молодые руководители.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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