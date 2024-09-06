США наращивают закупки российских удобрений

США увеличили импорт удобрений из России. Об этом свидетельствуют данные американской статслужбы.

В июле американские компании приобрели у России удобрений на 62,4 млн долларов против 53,8 млн месяцем ранее (рост 16%). До этого импорт США три месяца сокращался – еще в марте закупки были на уровне 174,2 млн долларов, передает РИА «Новости».

Основной вклад внесли азотные удобрения – их поставки выросли в 1,7 раза, до 44,4 млн долларов. Также американские компании закупали калийные (13,8 млн долларов) и фосфорные (3,6 млн долларов) удобрения.

В результате Россия заняла второе место по поставкам удобрений в США, а ее доля выросла до 12% с 7,8% месяцем ранее. Лидером по-прежнему остается Канада. В пятерку поставщиков также вошли Израиль (43,5 млн долларов), Иордания (29,1 млн) и Ливан (14,6 млн).

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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