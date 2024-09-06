В Ассоциации компаний интернет-торговли рассказали о самых популярных подделках

В Ассоциации компаний интернет-торговли рассказали, какие товары чаще всего подделывают. Наиболее популярные категории – брендовая одежда, аксессуары и парфюмерия.

«По статистике, чаще всего подделывают одежду, аксессуары, парфюмерию известных брендов. Сложнее всего подделывать электронику – она имеет идентификационные номера», – рассказал РИА «Новости» президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

По данным АКИТ, в прошлом году в адрес маркетплейсов было подано более 600 тысяч обращений от правообладателей на контрафактную продукцию, из них подтвердилось около половины. В итоге было заблокировано около миллиона различных карточек товара. Президент ассоциации объяснил, что из общего числа заказов – почти пять миллиардов – это «не очень много», 0,02% нарушений.

За продажу контрафактного товара продавцу грозит административная, гражданская или уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы до пяти лет. Впрочем, на практике жесткие наказания применяются редко. Чаще всего карточка товара блокируется, но продавец не привлекается к ответственности. Поэтому товар может снова попасть в оборот.

Контрафакт – это давняя проблема всего ритейла: не только интернет-торговли, и не только в России, подчеркнул Соколов. «Пока кому-то будет выгодно что-то подделывать, пока эта деятельность будет иметь, скажем, экономический эффект для приобретателя, она будет сохраняться», – заключил глава АКИТ.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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