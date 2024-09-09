Сбор урожая на Алтае отстал от графика на 20%

Непогода привела к отставанию по сбору урожая в Алтайском крае на 20%, признал глава региона Виктор Томенко. Он считает, что аграрии смогут нагнать график в ближайшие погожие дни.
«Сейчас в полях должна быть активная фаза уборки. Но дождливая погода стала серьезным препятствием для наших аграриев. За неделю они смогли убрать только 20 тыс. га. Отставание от плана на этот год – 15-20%. Прогноз погоды на эту неделю оптимистичный, погожие дни дадут возможность нарастить темпы работ», – написал губернатор в своем блоге.
Томенко допустил введение режима ЧС в регионе из-за переувлажнения почвы на фоне обильных дождей. Сложная ситуация сложилась во всех районах, но значительно превышена норма осадков в Мамонтовском, Тальменском и Чарышском районах.
Специалисты в августе понизили прогноз на сбор зерна в России на 2 млн тонн по сравнению с июльскими подсчетами. На него повлияло сокращение посевных площадей и урожайности на фоне непогоды.
Барнаул, Наталья Рязанова
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