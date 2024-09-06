Прогноз на урожай зерновых в России снизили на 2 млн тонн

Специалисты в августе понизили прогноз на сбор зерна в России на 2 млн тонн по сравнению с июльскими подсчетами. На него повлияло сокращение посевных площадей и урожайности на фоне непогоды, пояснили в компании «ПроЗерно».

В августовском прогнозе говорится об ожидаемом сборе зерна в объеме 126 млн тонн. Планируется, что ячменя соберут 17,15 млн тонн вместо 17,5 млн тонн из июльского прогноза, кукурузы – 12,4 млн тонн вместо 14,74 млн тонн, пшеницы – 82,8 млн тонн вместо 82,55 млн тонн.

Последний раз такой низкий урожай кукурузы собирали в 2018 году, а посевные площади в нынешнем году сократили до минимума с 2014 года, до 46,127 млн га. Урожайность зерна в этом году оценили в 27,3 ц/га, что на 9,7% ниже прошлогодней – 30,3 ц/га, передает «Интерфакс».

Изменение прогноза во многом связано с падением урожайности кукурузы на юге и Северном Кавказе, в центральных районах и Поволжье. Небольшой рост ожидается только на Дальнем Востоке. Гендиректор «ПроЗерно» Владимир Петриченко отметил, что урожайность падает не только у кукурузы, но и у сои, подсолнечника. Эксперт назвал августовский прогноз оптимистичным. Итоги уборки зерновых могут показать худший результат, допустил Петриченко.

В мае из-за заморозков пришлось пересеивать сельхозкультуры на 500 тыс. га.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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