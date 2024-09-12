Жить будет сложнее: новый прогноз по развитию экономики говорит про усиление санкций и снижение цен на нефть

Минэкономразвития подготовило новый вариант макропрогноза до 2027 года, который учитывает негативные тенденции. В него заложены усиление санкционного давления, снижение цен на сырье, обострение дефицита кадров и ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ. Результатом такой комбинации факторов может стать сценарий «переохлаждения» экономики.

Ведомство традиционно разрабатывает базовый и консервативный (стрессовый) сценарии, последний учитывает различные вызовы, как внешние, так и внутренние, пишет «РБК». «Это не только плановая практика в любом управлении, которая позволяет в случае неблагоприятного сценария своевременно принять необходимые меры для снижения издержек, но и требование закона о стратегическом планировании», – указали в МЭР.

В основном – базовом – варианте прогноза экономика России вырастет на 2,5% в 2025 году, с ускорением до 2,8% в 2027-м. Консервативный вариант макроэкономического прогноза исходит из реализации трех основных рисков, указано в документе.

Первый – замедление мировой экономики и усиление санкций. Это может негативно сказаться на спросе на традиционные товары российского экспорта, выразиться в снижении экспортных цен. Что, в свою очередь, создает риски для развития отраслей, ориентированных на экспорт, а также для бюджета. Кроме того, в консервативном прогнозе МЭР исходило из возможного усиления санкционного давления на российскую экономику, в том числе за счет вторичных санкций для «дружественных и нейтральных» стран.

Второй риск – негативные демографические тенденции. Консервативный сценарий предполагает более низкий вариант развития демографии в стране: более низкую рождаемость, более высокую смертность и меньший миграционный прирост по сравнению с базовым. Соответственно, предполагается более низкая численность занятых в экономике. В этом случае производительность труда будет расти меньшими темпами.

В качестве третьего риска рассматривается ужесточение денежно-кредитной политики Банка России. Это может негативно сказаться на инвестиционной активности, а также повлиять на дополнительные расходы бюджета по накопленным обязательствам по субсидируемым кредитным программам.

Минэкономразвития допускает, что перегрев, которым сейчас характеризуется состояние экономики России, в 2025 году сменится на противоположное явление – «переохлаждение». «В результате переохлаждения экономики в 2025 году инфляция может сложиться ниже цели Банка России и составить 3,7% (декабрь к декабрю). Это потребует реакции Банка России в виде резкого снижения ключевой ставки, что с учетом отложенного спроса может привести к повышенному росту цен в 2026-2027 годах и запустить новый цикл ужесточения денежно-кредитных условий», – заключили эксперты МЭР.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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