Россияне назвали минимальный доход для независимости от кредитов

Каждый пятый житель России считает, что доход в 100 тысяч рублей в месяц позволит не зависеть от кредитов. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование финансовой онлайн-платформы Webbankir.

«Каждый пятый россиянин (21,9%) считает, что минимальный уровень дохода, который позволяет не зависеть от кредитов, составляет 100 тысяч рублей в месяц. Примерно столько же (19,4%) полагают, что ежемесячный доход должен превышать 250 тысяч рублей. И почти одинаковое количество респондентов (12,3% и 12,2%) назвали суммы в 150 тысяч и 200 тысяч рублей соответственно», – говорится в результатах опроса.

Каждому десятому достаточно 50 тысяч, чтобы не обращаться за кредитными средствами, 6,5% считают, что для этого можно зарабатывать даже меньше этой суммы. При этом 18,7% респондентов уверены, что от кредитов «можно не зависеть при любом уровне дохода».

Примечательно, что больше половины опрошенных считают невозможным отказаться от заемных средств и при высоком доходе. Даже если хорошо зарабатывать, нельзя исключать непредвиденные ситуации, когда может понадобиться кредит, говорят 51% россиян. Около 14% уверены, что чем выше заработок, тем выше становятся потребности.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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