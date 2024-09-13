Росстат отчитался о росте экономики

Федеральная служба государственной статистики повысила оценку роста ВВП РФ во втором квартале 2024 года до 4,1% в годовом выражении с 4%. Из сообщения ведомства следует, что рост экономики в первом полугодии увеличился до 4,7%.

По итогам шести месяцев самый значительный прирост индекса физического объема ВВП и валовой добавленной стоимости зафиксирован в страховой и финансовой деятельности (+17,6%), сфере информации и связи (+17,5%), в оптовой и розничной торговле, а также ремонте автотранспортных средств и мотоциклов (+9,6%) и обрабатывающих производствах (+8,5%). Хуже всего обстоят дела у домашних хозяйств, выступающих в качестве работодателей и производителей товаров и услуг (-6%).

«Объем ВВП за I полугодие 2024 г. составил в текущих ценах 89509,3 млрд рублей», – говорится в сообщении Росстата.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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