Рост зарплат в России замедлится вдвое уже в следующем году

В 2024 году Центробанк РФ прогнозирует рост средней номинальной зарплаты на 16%, что может стать рекордным показателем с 2008-го. Однако уже в следующем году ожидается резкое замедление роста зарплат почти вдвое.

«В прошлом же году номинальное жалованье в России составило около 75 тыс. рублей с увеличением почти на 15% с 2022-го. Таким образом, при увеличении на 16% заработок в среднем за весь 2024-й поднимется до 89 тыс. По статистике, на июнь он уже достиг отметки в 89,2 тыс. рублей», – пишут «Известия» со ссылкой на данные ЦБ и Росстата.

Уже в 2025 году рост замедлится почти вдвое – до 9%. В последующие два года аналитики Банка России ожидают дальнейший спад – до 7% в 2026-м и до 6,6% в 2027-м. При этом Минэкономразвития ожидает роста реальных зарплат на 9,2% в этом году и на 7% в следующем.

По словам экспертов, основная причина роста зарплат – дефицит кадров, что вынуждает компании предлагать соискателям всё более высокое жалованье или переманивать квалифицированные кадры. Также высокая инфляция вынуждает предприятия пересматривать зарплатную политику, чтобы сохранить покупательную способность сотрудников. Но резервы роста зарплат не бесконечны – регулярные повышения создают дополнительные издержки, тогда как прибыль может оставаться на том же уровне. Поэтому логично ожидать замедления темпов зарплатной гонки и переключения на стратегию обучения сотрудников.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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