В России растут риски обналичивания денег через маркетплейсы

Росфинмониторинг сообщил банкам о рисках обналичивания денег через маркетплейсы. Финразведка все чаще фиксирует сомнительные операции. По словам экспертов, снятие наличных со счетов не всегда указывает на незаконную деятельность, просто такая специфика бизнеса. Из-за проблем с импортом сейлерам зачастую приходится расплачиваться с поставщиками нестандартными путями.

Росфинмониторинг стал фиксировать ситуации использования маркетплейсов для транзакций в целях незаконного обналичивания денежных средств. «Маркетплейсы используются в таких схемах для разрыва транзитных цепочек», – рассказал РБК представитель ведомства. Служба предупредила банки о рисках сомнительных операций.

В одной из кредитных организаций подтвердили рост числа таких случаев со стороны компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП), торгующих на маркетплейсах. С конца августа такие клиенты стали чаще «окрашиваться» антиотмывочной системой Центробанка «Знай своего клиента» (ЗСК) – платформа относит их к группе со средним и высоким риском проведения подозрительных транзакций (желтой и красной), нацеленных на отмывание или обналичивание денег.

«Мы фиксируем отдельные, не имеющие системного характера случаи проведения подозрительных операций клиентами банков, якобы осуществляющими свою деятельность под видом продавцов товаров на маркетплейсах», – сообщил представитель Банка России. Собеседник агентства сказал, что такие операции можно считать одним из способов «обхода противолегализационных процедур банков» и системы ЗСК.

По словам юристов, ЦБ выделяет десятки признаков незаконных операций. Впрочем, сам факт совершения таких операций не означает, что клиент банка непременно занимается легализацией незаконно полученных денег. Деньги могут выводиться на физических лиц для обналичивания, но могут пострадать и законопослушные предприниматели.

Российские импортеры действительно нередко обходят таможенные процедуры, ввозя товары из-за границы по системе карго, когда товар не проходит таможенное оформление и транспортируется перевозчиком без сопроводительных и разрешительных документов. Товары, доставленные таким образом в Россию, могут расцениваться как контрабанда. В дальнейшем они могут продаваться на оптовых рынках, а сейлеры маркетплейсов приобретают там небольшие партии для реализации в онлайне.

Помимо оптовых рынков еще один способ закупки товаров для реализации на маркетплейсах – через байеров (посредников). В этом случае расчеты за поставку будут безналичными, но это будет перевод от ИП на карту физического лица или между физлицами. Если формально смотреть на платежное поведение такого клиента, то цепочка выглядит так: поступления денег от юридического лица – маркетплейса на счет сейлера (чаще всего индивидуального предпринимателя) с последующим выводом этих денег в наличную форму. Поэтому ЗСК окрашивает таких сейлеров в желтый цвет с типологией «обналичивание по схеме ЮЛ-ИП». Но на самом деле здесь нет никакого отмывания денег, просто такая специфика бизнеса.

Снятие сейлерами наличных со счетов также не всегда указывает на незаконные действия. Система мониторинга, такая как ЗСК, может ошибочно идентифицировать законные операции как подозрительные. Это происходит из-за алгоритмов, которые могут не учитывать контекст каждой транзакции.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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