Япония нарастила экспорт компьютеров в Россию на 200%

Япония резко увеличила поставки компьютеров в Россию. Об этом свидетельствуют статистические данные, обнародованные в среду министерством финансов страны.

В августе 2024 года Япония увеличила экспорт компьютеров в Россию на 200% по сравнению с августом 2023 года, передает агентство «Прайм». Вместе с этим на 85% снизился вывоз комплектующих для компьютеров.

Кроме того, на 45,8% вырос экспорт генераторов в РФ. Также в августе текущего года на 158,1% увеличились объемы поставок пластика по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Экспорт медицинских изделий в РФ в годовом выражении вырос на 18,9%.

Наблюдается и рост поставок легковых автомобилей – на 25,6%. Япония также увеличила экспорт в РФ запчастей и комплектующих для транспортных средств на 19,8%.

Токио, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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