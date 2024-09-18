Красной икры на Новый год хватит всем – Росрыболовство

Производство красной икры в России в 2024 году обеспечит спрос на нее на Новый год. Об этом в кулуарах Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий журналистам сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

«Будет икра, конечно, к столу к Новому году. Она никуда не денется», – цитирует Шестакова ТАСС.

По прогнозу Росрыболовства, производство красной икры в России по итогам 2024 года составит порядка 11-13 тысяч тонн.

Ранее Илья Шестаков заявил, что Россия полностью обеспечивает себя рыбной продукцией, а излишки поставляет на экспорт. По его словам, объемы вылова в стране за последние 10 лет выросли с 4,2 до 5 млн тонн.

Ранее «Новый День» писал о том, что в августе красная икра в России подорожала на 2,3% – это максимальный показатель с ноября 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

С апреля по июнь цены на красную икру снижались. В июле стоимость выросла на 0,3%. Прирост цен на деликатес за август стал рекордным для этого месяца с 2007 года.

Наибольшее повышение стоимости было зафиксировано в марте 2003 года, когда цены на икру подскочили за месяц на 13,6%.

В годовом выражении, по данным Росстата, икра дешевеет девять месяцев подряд. Так, по данным статистического ведомства, стоимость килограмма икры в июле снизилась на 6,45%. Средняя цена на нее в середине лета составила почти 5,9 тысячи рублей.

Сейчас в торговых точках цены на икру начинаются, в среднем, от 6 тысяч рублей за кг.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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