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Четверг, 12 сентября 2024, 10:11 мск

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Цены на красную икру подскочили до рекордного уровня

В августе красная икра в России подорожала на 2,3% – это максимальный показатель с ноября 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

С апреля по июнь цены на красную икру снижались. В июле стоимость выросла на 0,3%. Прирост цен на деликатес за август стал рекордным для этого месяца с 2007 года.

Наибольшее повышение стоимости было зафиксировано в марте 2003 года, когда цены на икру подскочили за месяц на 13,6%.

В годовом выражении, по данным Росстата, икра дешевеет девять месяцев подряд. Так, по данным статистического ведомства, стоимость килограмма икры в июле снизилась на 6,45%. Средняя цена на нее в середине лета составила почти 5,9 тысячи рублей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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