В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за угрозы урожаю

Аномально обильные осадки вызвали прорастание зерна на неубранных полях в Красноярском крае. В связи с угрозой урожаю власти региона ввели режим ЧС, сообщил первый вице-губернатор края Сергей Пономаренко.

В августе и сентябре сбор урожая замедлился из-за ливней. В некоторых районах выпало несколько месячных норм осадков. Это привели к переувлажнению почвы, и зерно начало прорастать прямо в колосьях. Предварительно, уже пострадали более 17 тыс. га посевов. Ожидаемый ущерб превысит 280 млн рублей.

«С 20 сентября установлен режим ЧС. Решение принято сегодня на заседании правительства края. Это позволит оперативно привлекать ресурсы для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, а также позволит аграриям задействовать механизм получения страховых выплат и отмены штрафных санкций по полученным субсидиями», – пояснил чиновник в своем телеграм-канале.

В начале сентября с той же проблемой столкнулись в Алтайском крае. Непогода привела к отставанию по сбору урожая на 20%. Власти допустили введение режима ЧС.

Красноярск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube