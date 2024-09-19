Объем просроченных кредитов в России превысил три триллиона рублей

В России общий объем кредитов, по которым должники допустили просрочку, превысил три триллиона рублей. Об этом сообщает коллекторское агентство АБК со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Количество просрочек физических лиц растет, порядка четырех миллионов прибавляется ежегодно. Количество дел о взыскании задолженности с физлиц в пользу кредитных организаций в 2021 году немного превышало 16 млн, в 2022 году составляло 20,1 млн, а в 2023 году в работе было почти 25 млн дел.

Средние суммы просроченных кредитов также увеличиваются, отметили в АБК. В 2021 году общая сумма просроченных долгов по кредитам физлиц в банках и микрофинансовых организациях составляла 2,9 трлн рублей, в 2022 году – 3,05 трлн рублей, а в 2023 году – уже 3,3 трлн рублей.

По прогнозам экспертов, объем просроченной задолженности физлиц продолжит свой рост еще некоторое время, так как сохраняется высокий спрос на кредитование, даже в условиях высокой ключевой ставки Центробанка. В результате этого часть заемщиков фактически утратила возможность рефинансировать свои кредиты.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube