Новая Зеландия ввела санкции против ЗАЭС

Новая Зеландия ввела ограничения против «Эксплуатационной организации Запорожской АЭС» и ее главы Олега Романенко. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте министерства иностранных дел и торговли страны.

Под санкции попали пять физических и шесть юридических лиц в России и Белоруссии, передает РИА «Новости».

Помимо Романенко в «черный» список внесли экс-начальника главного штаба ВМФ РФ Александра Витко, управляющего директор Белорусского оптико-механического объединения Александра Мороза, главу Белорусской железной дороги Владимира Морозова и генсекретаря Белорусского Красного Креста Дмитрия Шевцова.

Среди компаний, которые попали под санкции, кроме ЗАЭС значатся Белорусское оптико-механическое объединение, ОАО «Оршанский авиаремонтный завод», Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина, Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики и Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».

Российская компания АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» получила право эксплуатировать ЗАЭС в октябре 2022 года. Ее гендиректором был назначен бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко.

Веллингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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