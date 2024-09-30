Рынок полностью «черный»: 49 из 50 электронных сигарет в России являются контрафактом

Рынок электронных сигарет в России почти полностью контрафактный. Об этом говорится в исследовании Союза предприятий никотинсодержащей продукции (СПИНИ).

На данный момент доля нелегального производства (продажи) никотинсодержащих жидкостей и электронных систем доставки никотина (ЭСДН) на территории России составила более 99%. То есть сейчас лишь одна из 50 электронных сигарет, продаваемых в РФ, является легальной, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование.

По прогнозам СПИНИ, в 2024 году сумма акциза за эти жидкости для электронных систем доставки никотина, произведенные в России, «будет близка к нулю». Согласно статистике Минфина, в июне-августе текущего года российские производители этих жидкостей заплатили ноль рублей акциза за них. В прошлом году российские изготовители уплатили 211,9 млн рублей акциза за жидкости для ЭСДН, свидетельствуют данные ФНС.

С 1 января 2025 года в России будет действовать акциз на никотиновое сырье в размере 2,2 млн рублей за килограмм. В этом году акциз на никотинсодержащую жидкость составляет 42 рубля за миллилитр, и, согласно предварительным расчетам, госбюджет должен получить 50 млрд рублей акциза за жидкости для ЭСДН.

В союзе эту сумму назвали «недостижимой». «Рынок полностью «черный» (уже даже не «очень серый»)... Потребитель не готов покупать продукцию за эти деньги... Государство рискует не получить сборы акциза на никотиновое сырье вообще», – прокомментировал президент СПИНИ Владимир Мишеловин.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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