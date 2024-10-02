Инфляция в России пошла на снижение – Минэкономразвития

Годовая инфляция в Росси по итогам августа замедлилась до 9,05% после июльского повышения 9,13%. Как говорится в обзоре министерства экономического развития, по состоянию на 30 сентября, увеличение инфляции год к году составило 8,57%.

С начала года по 30 сентября потребительские цены выросли на 5,72%, уточнили в ведомстве.

В то же время сводный индекс цен производителей обрабатывающей промышленности по продукции, поставляемой на внутренний рынок, в августе составил +10,0% в годовом выражении.

В целом по промышленности в августе индекс в годовом выражении вырос на 10,2% после повышения на 13,7% месяцем ранее.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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