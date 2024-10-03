Четверо из пяти россиян покупают товары повседневного спроса в интернете

В России резко снизилась доля граждан, которые предпочитают покупать товары повседневного спроса в офлайн магазинах. Большинство заказывают продукты, бытовую химию и средства гигиены в интернете.

«За последние пять лет доля покупателей, приобретающих товары повседневного спроса только в офлайн-магазинах, сократилась с 65,8% до 18,5% (август 2019 года к августу 2024 года)», – сообщили РИА «Новости» аналитики холдинга «Ромир». Доля тех, кто совмещает онлайн и офлайн покупки в FMCG (компании, реализующие товары повседневного спроса), за тот же период выросла с 34,2% до 81,5%.

Отмечается, что россияне стали больше и чаще покупать продукты питания онлайн. Так, к концу первого полугодия 2023 года доля потребителей, совершивших за год хотя бы одну такую покупку в онлайне, составляла 60%, а к аналогичному периоду текущего года – 73%. Выросла и частота покупок продуктов в онлайне: в июне 2023 и 2024 года она составила 21,2 и 25,6 раза за год соответственно.

По словам экспертов, подобный тренд связан с развитием инфраструктуры маркетплейсов. Сейчас наблюдается переток покупателей в этот формат из других форматов: гипермаркетов, супермаркетов, магазинов у дома, традиционной торговли, дискаунтеров, и даже из других сегментов e-commerce. По мере развития инфраструктуры маркетплейсов этот тренд продолжится.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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