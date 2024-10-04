Российские регионы получат меньше денег из бюджета в 2025 году

В 2025 году в регионы России поступит на 10% меньше денег из федерального бюджета. Об этом свидетельствуют данные из проекта основных направлений бюджетной, налоговой, таможенно-тарифной политики на ближайшие три года.

Объем межбюджетных трансфертов в 2025 году снизится на 10% – до 3,26 трлн рублей. Наибольшее сокращение ожидается по субсидиям (–16%), дотации уменьшатся совсем немного (–2%), а субвенции даже вырастут (+3%), пишут «Известия» со ссылкой на документ.

«В первую очередь снижение поступлений по межбюджетным трансфертам связано с повышением самостоятельности регионов после пандемии коронавируса в 2020 году и началом спецоперации в 2022-м. Как налоговые, так и неналоговые доходы субъектов РФ растут, а значит, объем финансовой помощи можно сократить», – считает доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Мери Валишвили.

Кроме того, снижение трансфертов связано с необходимостью сократить дефицит федерального бюджета, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. По проекту финансового плана в ближайшую трехлетку казна будет с недостачей. В 2025-м она не превысит 0,5% ВВП.

Эксперты уверены, что при снижении межбюджетных трансфертов субъекты не прекратят исполнять свои социальные обязательства. Первой статьей региональных расходов всегда идут пенсионные и другие социальные выплаты – детские пособия, поддержание системы ЖКХ, дороги. В отдаленных от столицы регионах большая часть средств уходит на логистику.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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