В России создадут механизм борьбы с «ложным транзитом» импортных товаров

В России разработают механизм отслеживания импортных товаров для борьбы с так называемым «ложным транзитом». Власти рассчитывают получить дополнительные поступления в бюджет в размере 150 млрд рублей.

С 2025 года в России будет внедрена система прослеживаемости, направленная на выявление товаров, которые оформляются как транзитные, но при этом остаются в стране для внутреннего потребления, передает РБК со ссылкой пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2025-2027 годы.

Схема «ложного транзита» позволяет уклониться от уплаты ввозного НДС. При импорте товаров для внутреннего потребления НДС уплачивается по ставке 10 или 20% (в зависимости от категории товара), в то время как при международном транзите применяется нулевая ставка. Такая схема чаще всего применяется субъектами малого и среднего предпринимательства для безналогового ввоза высокомаржинальных или подакцизных товаров, например электроники, бытовой техники, алкогольной и табачной продукции, одежды и аксессуаров люксовых брендов.

В Минфине подтвердили, что работа над сокращением теневого ввоза действительно идет. «Цель этой работы – борьба с недобросовестными участниками рынка и выравнивание условий конкуренции для бизнеса, который работает «вбелую», уплачивая все импортные платежи», – сообщили в пресс-службе ведомства. При этом говорить о конкретных параметрах такой системы пока преждевременно, отметили в министерстве.

Как следует из сопроводительных документов к законопроекту о бюджете, уже в 2025 году благодаря внедрению национальной системы прослеживаемости товаров власти ожидают дополнительных поступлений от импортного НДС на товары из стран ЕАЭС в размере 150 млрд руб., в 2026 году – 162,3 млрд руб., в 2027 году – 174,7 млрд руб. Всего декларируемый импорт из стран ЕАЭС принесет бюджету в 2025 году 961,3 млрд руб. НДС, в 2026 году – почти 1,1 трлн, в 2027 году – 1,16 трлн соответственно.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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