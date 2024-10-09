Доля США в мировой экономике упала до исторического минимума

Доля США в мировой экономике впервые за всю современную историю опустилась ниже 15%. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Доля Соединенных Штатов в глобальном ВВП, рассчитанном по паритету покупательной способности, в 1990 году составляла 20,16%, а максимума достигла в 1999 году на уровне 21,01%. Тогда выпуск американской экономики составлял 9,6 трлн долларов, а всего мира – 45,85 трлн долларов, передает РИА «Новости».

В того момента удельный вес США в мировой экономике стал сокращаться. Наибольший вклад в падение доли американского ВВП внесли кризисные 2006-2008 годы, когда каждый год показатель уменьшался на 0,6 процентного пункта.

Со времен второго срока президента Барака Обамы, когда доля США выросла в последний раз, показатель только снижался, опустившись при демократе до 16,04%, а при Дональде Трампе Штаты потеряли еще 0,7 процентного пункта.

При Джо Байдене доля США в мировой экономике впервые опустилась ниже 15%, а по итогам 2023 года составляла 14,82%. По прогнозам аналитиков МВФ, показатель снизится по итогам текущего года еще на 0,06 процентного пункта.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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