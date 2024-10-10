Порог бедности для россиян оказался в два раза выше МРОТ

Россияне назвали сумму, которую считают порогом бедности, и она более чем в два раза превышает минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

Бедным в России, по мнению граждан, может считаться человек, который зарабатывает менее 43 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствует опрос сервиса для поиска работы Superjob. В исследовании приняли участие 1,6 тысячи представителей экономически активного населения из всех округов страны, передает РБК.

Мужчины считают порогом бедности большую сумму, чем женщины. Первые в среднем назвали порогом бедности зарплату в 45 тысяч рублей в месяц, а вторые – в 40 тысяч рублей.

При этом, чтобы быть счастливыми, россиянам необходим доход в размере 250 тысяч в месяц, а чтобы считаться богатым – более 860 тысяч.

Стоит отметить, что сумма, которую россияне считают порогом бедности, лишь чуть ниже размера средней медианной зарплаты – 46 751 рубль (по данным Росстата за 2023 год) и в два раза выше минимального размера оплаты труда – 19 242 рубля.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube