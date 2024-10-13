Крупному водочному заводу Novabev Group приостановили лицензию

Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль) в Нижегородской области приостановила действие лицензии АО «Спиртзавод Чугуновский», который принадлежит крупнейшему производителю водки в стране Novabev Group. По сведениям РБК, причиной стало загрязнение реки Чугунка и гибель рыбы.

О нарушениях природоохранного законодательства стало известно в апреле 2024 года, когда жители Воротынского района Нижегородской области обратили внимание на массовую гибель рыбы. Местное управление Росприроднадзора провело проверку, признав в итоге, что причиной загрязнения водоема и гибели рыбы стали сточные воды спиртзавода, на котором также были выявлены нарушения. В частности, спиртзавод работал без утвержденных нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Кроме того, на его территории было зафиксировано «складирование отходов на необорудованных площадках». Всего служба выявила 13 нарушений.

В июле Росприроднадзор оштрафовал «Спиртзавод Чугуновский» на 850 тысяч рублей, а также потребовал от предприятия возместить 738 тысяч рублей нанесенного реке ущерба. Кроме того, Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура подала на завод в суд с требованием обеспечить нормативную очистку сбрасываемых в Чугунку сточных вод. В начале сентября соответствующий иск был удовлетворен. 17 сентября управление Росприродназдора обратилось в арбитражный суд Нижегородской области с требованием о взыскании более 728 тысяч рублей со спиртзавода.

Как отмечает издание, 2021 году 88,46% этого предприятия приобрела Beluga Group, переименованная впоследствии в Novabev Group. Завод выпускает около 1 млн дал литров спирта в год, специализируясь на классах «Люкс» и «Альфа».

По итогам 2023 года Novabev Group была крупнейшим производителем водки в стране, отмечала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка. За отчетный период группа выпустила 9,9 млн дал водки. В портфеле Novabev Group – водка Beluga, «Мягков», «Русский лед», «Беленькая», «Архангельская», а также коньяк, ром, вино, виски, текила собственных и зарубежных брендов.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube