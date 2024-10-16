Международная группа по борьбе с отмыванием денег собирается включить РФ в черный список

Международная группа по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) на следующей неделе рассмотрит вопрос включения России в черный список. Об этом пишет Politico со ссылкой на конфиденциальный документ.

В 2023 году FATF исключила Россию из организации в связи с конфликтом на Украине. При этом вносить РФ в черный список стран с высоким риском не стали. Теперь же Киев пытается убедить внутренний орган FATF, который занимается оценкой стран для включения в перечень, принять положительное решение по российскому вопросу.

В черном списке оказываются страны «с серьезными стратегическими недостатками» в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, им присваивается высокий уровень риска. Серый список FATF – перечень юрисдикций со слабыми режимами борьбы с отмыванием, но эти страны «активно сотрудничают с FATF» для устранения недостатков. В черный список FATF на данный момент входят три страны: Северная Корея, Иран и Мьянма. В сером списке – 21 государство, среди них – Болгария, Йемен, Мали, Сирия, Филиппины и другие.

Киев настаивает на включении России в список государств с высокими рисками, указывая на сотрудничество Москвы с Тегераном и Пхеньяном. Также отмечается роль мессенджера Telegram и криптовалют в содействии финансированию терроризма и отмыванию денег.

«Все остальные государства, соблюдающие рекомендации FATF, должны усиленно проверять любые финансовые транзакции из стран черного списка, а в отдельных случаях могут применять «контрмеры для защиты своих финансовых систем» и не принимать платежи оттуда», – поясняет издание.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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