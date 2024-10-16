В банковской системе России образовался финансовый «тромб»

В России ставки по корпоративным вкладам повысились до максимальных значений за последние десять лет. Бизнес привлекает все больше средств на депозиты, не пуская их в оборот. В таких условиях, по словам аналитиков, замедление экономического роста неизбежно.

В августе ставки по долгосрочным корпоративным депозитам выросли значительнее ставок по розничным, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные ЦБ РФ. Базовая средняя ставка по вкладам для предпринимателей на текущий момент составляет 19,5%. Количество клиентов малого и среднего бизнеса, размещающих депозиты, за 2024 год увеличилось на 40%. Объем размещения, в свою очередь, вырос в среднем на 54%.

Может показаться, что у бизнеса много денег и коммерческие предприятия накапливают деньги на депозитах, пользуясь текущими высокими банковскими ставками, но впечатление обманчивое. «На самом деле статистика, которая показывает заметное накопление средств на счетах предприятий, показывает не концентрацию прибыли, а ситуационный финансовый «тромб». Бизнесмены держат много денег на счетах своих юрлиц, потому что не могут отправить эти деньги в оборот», – пояснил эксперт по финансам МГО «Опора России».

Одна из причин – санкционное давление. Российские банки далеко не всегда могут отправить платежи для зарубежных контрагентов, зарубежные поставщики не могут принять эти деньги. Меняются и условия переводов через нейтральные и дружественные страны. Транзакции идут малыми суммами, а большие объемы средств остаются на счетах.

Кроме того, сверхжесткая денежно-кредитная политика подстегивает хранить деньги на депозитах. Инвестиции в бизнес сопряжены с предпринимательскими рисками, а вклад в крупном банке обеспечивает практически безрисковую реальную доходность, близкую к 10% годовых.

Нежелание компаний вкладывать в развитие ведет к заметному снижению уровня инвестиций, а также означает гораздо более вялую динамику предложения товаров и услуг в будущем. Никакой экономики предложения с таким уровнем ставки не будет. Замедление экономического роста уже неизбежно. И все более актуальным становится вопрос о вероятности рецессии.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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