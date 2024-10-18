В РДЖ решили повысить привлекательность работы в компании с помощью денег

В ОАО «РЖД» придумали, как справляться с растущим дефицитом сотрудников. В компании решено внести подъемные, чтоб сделать работу более привлекательной.

Как сообщает пресс-служба компании, при приёме машинистов и помощников машинистов, в том числе ранее работавших в компании, будут выплачиваться подъёмные в размере 150 тысяч рублей.

Также с 1 ноября вырастут зарплаты машинистов и их помощников. Так, на 20% будут увеличены часовые тарифные ставки дирекции тяги (обслуживает грузовые и пассажирские локомотивы) и на 15% – дирекции скоростного сообщения и центральной дирекции моторвагонного подвижного состава (обслуживают электро- и дизель-поезда, включая «Сапсаны», «Орланы», «Ласточки» и «Финисты»).

По данным РЖД, в холдинге принято решение об увеличении размера компенсации найма жилья для работников локомотивных бригад – с 70% до 100%. Эта мера коснётся как действующих, так и новых работников. Кроме того, вырастет размер стипендии для обучающихся на помощника машиниста – на 25% с 1 ноября и ещё на 16% – с 1 января 2025 г.

Всего перечисленные меры затронут более 130 тысяч человек, сообщает РЖД.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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