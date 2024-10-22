У карт Visa и Mastercard истекают сертификаты безопасности в России

К концу текущего года в России у карт международных платежных систем Visa и Mastercard истекут сертификаты безопасности чипов. Банки уже ищут подход к решению проблемы и утверждают, что ситуация затронет не больше чем 1% карт на рынке.

«В конце 2024 года у ряда российских банков перестанут действовать сертификаты безопасности чипов по картам Visa и Mastercard, из-за чего дальнейшая работоспособность этих карт будет зависеть от решений самих кредитных организаций», – пишет РБК со ссылкой на источники на платежном рынке и представителей крупнейших банков.

После ухода с российского рынка международных платежных систем Visa и Mastercard срок действия сертификатов продлевался, теперь же банки будут решать самостоятельно, принимать к оплате эти карты или нет. Дело в том, что функционирование карты зависит от двух банков, участвующих в платежной цепочке, – банка-эмитента и банка-эквайера. Однако часть платежей в любом случае может перестать проходить.

По словам банкиров, карта с истекшим сертификатом точно не превратится в «кирпич». Срок действия сертификата – лишь один из критериев для терминала, принимать карту к оплате или нет. Сейчас идут дополнительные тесты с такими картами и этот вопрос вполне решаемый. Сложившуюся ситуацию они сравнивают с тем, как два года назад банки отменили срок действия карт как фактор для их приема.

Согласно прогнозам, ситуация затронет не больше чем 1% карт на рынке, так как у подавляющего числа клиентов уже есть в кошельке карта отечественной платежной системы «Мир». По данным Центробанка РФ, на конец 2023 года банки выпустили 287,3 млн карт «Мир». На них приходится 56% объема всех операций по картам в России и 55% выпущенных карт.

Эксперты также считают, что проблема не станет массовой, так как после окончания эмиссии карт Mastercard и Visa их доля естественным образом вымывается с рынка. Поэтому, скорее всего, банки либо продолжат работать с текущими картами и чипами, либо предложат клиентам перевыпустить карты.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube