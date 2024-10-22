МВФ признал Россию четвертой экономикой мира

В 2024 году ВВП России составляет 3,55% мирового по паритету покупательной способности, что обеспечило стране четвертое место в этом рейтинге. Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).

Как уточняется, по доле в мировом ВВП по паритету покупательной способности Россия обогнала Японию (3,38%). Первые строчки в рейтинге по этому показателю занимают Китай, США и Индия.

Доли в мировой экономике пересчитаны исходя из результатов нового раунда Программы международных сопоставлений (ICP), экстраполированных на 2024 год. Самые существенные пересмотры – плюс 0,7% относительно прежнего раунда получили Индия и Россия, отмечает РБК, уточняя, что доля РФ в мировом ВВП в 2024 году прежде оценивалась в 2,9%.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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