Российским аграриям не хватает 65 тысяч тракторов и 34 тысячи комбайнов

Российский агропромышленный комплекс испытывает дефицит спецтехники. Сельскому хозяйству не хватает 65 тысяч тракторов и 34 тысячи комбайнов. Об этом сообщает в материалах Минсельхоза.

Согласно оценке ведомства для выполнения сезонно-полевых работ в агротехнологические сроки парк тракторов должен составлять 494,3 тысячи единиц, комбайнов – 176,5 тысяч единиц. «По данным на 1 августа 2024 года, у сельхозпроизводителей имелось 429,5 тысячи тракторов, 127,1 тысячи зерноуборочных и 15,1 тысячи кормоуборочных комбайнов», – говорится в документе с предложениями изменений в стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов России на период до 2030 года.

Кроме того, наблюдается высокий уровень износа техники, так доля тракторов, эксплуатируемых свыше 10 лет, составляет около 53%, зерноуборочных комбайнов – 45%, кормоуборочных комбайнов – 44%. Для того, чтобы парк техники не устаревал, требуется ежегодное обновление на уровне 10% от числа имеющихся в наличии самоходных машин.

Кроме того, Минсельхоз указал на высокую степень износа и помещений, в которых содержатся скот и птица. Около половины молока производится на молочных фермах, износ которых составляет более 60%, 40% яиц производится на птицефабриках с уровнем износа от 40% до 60%, 30% – на птицефабриках с уровнем износа более 60%.

«Требуется модернизация, а также строительство новых предприятий, отвечающих требованиям передовых промышленных зарубежных технологий, что создаст предпосылки для роста производства и обеспечит возможность экспорта продукции агропромышленного комплекса», – заключили в министерстве.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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