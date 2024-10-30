«Кредитная сознательность» россиян упала до минимума

Индекс кредитной сознательности (ИКС) в России снизился до минимальных значений со времен пандемии. Падение показателя связано с увеличением частоты выхода российских заемщиков на просрочку и ухудшением возврата клиентов в графики платежей.

Показатель рассчитывает бюро кредитных историй (БКИ) «Скоринг Бюро» на основе данных о платежном поведении клиентов банков при выплате кредитов, передает РБК.

«За июль-сентябрь этого года Индекс кредитной сознательности уменьшился на 0,06 пункта. Он начал снижаться в последней четверти прошлого года и с тех пор потерял 0,27 пункта. Это самое затяжное сокращение показателя, которое фиксировало «Скоринг Бюро» за все время замеров, с 2011 года», – говорится в статье.

Специалисты используют для оценки ИКС данные о динамике просроченной задолженности с учетом вероятности переката ранней просроченной задолженности в более «тяжелые» по длительности категории.

По итогам августа около 6,2 млн договоров на необеспеченные кредиты находилось в просрочке – это почти на миллион больше, чем в конце прошлого года. Согласно статистике Центробанка, объем просроченной задолженности по кредитам физлицам составил 1,6 трлн рублей, а доля плохих долгов в общем розничном портфеле – 4,1%.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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