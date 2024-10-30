В энергодефицитных регионах России запретят майнинг криптовалют

В тех регионах России, где наблюдается нехватка электроэнергии, на законодательном уровне запретят майнинг криптовалют. Об этом заявил заместитель министра энергетики Евгений Грабчак.

В ответ на вопрос о том, не придется ли принудительно тормозить развитие искусственного интеллекта и цифровизацию экономики в России из-за нехватки электроэнергии, замминистра отметил: «Если мы говорим, что предтечей цифровизации является майнинг, то майнинг у нас в ближайшее время в некоторых регионах будет уже на государственном уровне запрещен».

Грабчак уточнил, что речь идет о любом майнинге – как частном, так и промышленном. «Из-за дефицита электроэнергии. У нас, допустим, уже сейчас дефицитные зоны – Дальний Восток, Юго-Запад Сибири, Юг. Там мы не можем большие мощности никому дать в перспективе до 2030 года», – цитирует чиновника РИА «Новости».

Замминистра подчеркнул, что для увеличения выработки электроэнергии необходимо не менее 5 лет, а если речь идет о более эффективных способах, таких как атомные или гидроэлектростанции, то понадобится до 10 до 13 лет на строительство и запуск.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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