ФАС обязала две фармкомпании перечислить в бюджет незаконный доход в 1,5 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала фармацевтические компании «АксельФарм» и «Акрихин» нарушившими закон о защите конкуренции и обязала перечислить в бюджет незаконно полученный доход в размере более 1,5 млрд рублей.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, фармацевтические компании ввели в оборот дженерики лекарственных препаратов «Руксолитиниб» (ООО «АксельФарм») и «Фордиглиф» (АО «Химико-фармацевтический комбинат «Акрихин»), оригиналы которых защищены патентами до 2028 года. Поставщики оригинальных препаратов, продолжающие работать в РФ, обратились в ФАС России с заявлением о недобросовестных действиях со стороны конкурентов, не дождавшихся окончания срока действия патентов.

В итоге ведомство вынесло решение о признании компаний нарушившими закон о защите конкуренции и выдало предписания о возврате в бюджет 960 791 122 рублей для ООО «АксельФарм» и 577 704 312 рублей для АО «Акрихин».

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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