Около 30 процентов кредиток после получения не активизируются

Около 30 процентов от всех кредитных карт в России не активируются клиентами в перспективе трех месяцев после выдачи банком. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

23 октября издание со ссылкой на ОКБ привело данные о числе выданных кредиток – в сентябре банки выдали 1,96 млн карт с общим лимитом 251,36 млрд руб. Таким образом, невостребованный лимит можно оценить более чем в 75 млрд руб., а в пересчете на год – почти в 1 трлн руб., указывает газета.

Последние годы Банк России ужесточает регулирование сегмента необеспеченных кредитов. Кредитные организации обязаны по установленным лимитам формировать резервы в полном объеме, отмечается в материале.

На фоне этого банки вводят ограничения на выдачу кредиток. ВТБ в начале октября ввел временный запрет на получение более чем одной кредитной карты на клиента. В Т-банке можно открыть только одну карту одной программы лояльности, в Альфа-банке – одну или две кредитные карты. Сбербанк предоставляет только одну кредитку.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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