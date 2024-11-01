Бизнес в России столкнулся с проблемой роста неплатежей

Почти треть российских компаний в третьем квартале текущего назвали главной проблемой в экономике рост неплатежей контрагентов. ОБ этом свидетельствуют результаты опроса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), которые приводит РБК.

Так, 36,6% респондентов сообщили, что именно несоблюдение обязательств по выплате средств контрагентами ограничивало работу компаний в третьем квартале. Для сравнения: во втором квартале о проблеме неплатежей сообщали 22%, в первом квартале – 23%. В третьем квартале прошлого года эту проблему упоминали только 10% опрошенных, после чего эта неплатежи снова приобрели актуальность.

Рост неплатежей может быть связан с «некоторым ухудшением финансового состояния компаний, в том числе из-за снижения доступности заемных средств», предполагают в РСПП. «Пока нельзя говорить о формировании негативного тренда, поскольку это данные только по итогам одного периода», – уточнили изданию в Союзе.

Среди других проблем компании чаще всего называли продолжающееся ухудшение условий поставки сырья и комплектующих (25%), сложности с доставкой, проблемы с транспортировкой закупаемой продукции (23%), невозможность оснастить организацию новым оборудованием и технологиями из-за ограничения импорта (22%), недостаток оборотных средств (22%), валютную нестабильность (22%) и невозможность проводить международные платежи с иностранными контрагентами (20,5%).

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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