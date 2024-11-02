«КамАЗ» въехал в миллиардные убытки

Чистый убыток крупнейшего в России производителя грузовых автомобилей «КамАЗ» по итогам девяти месяцев текущего года составил 3,831 млрд рублей против прибыли в 15,819 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствует отчет компании по российским стандартам (РСБУ).

Выручка «КамАЗа» за отчетный период сократилась на 7,5% в годовом выражении до 228,756 млрд рублей. Валовая прибыль компании за отчетный период сократилась в 2,02 раза – до 15,455 млрд рублей. Убыток от продаж составил 1,041 млрд рублей против прибыли годом ранее в 16,97 млрд рублей, уточняет «Прайм».

Краткосрочные обязательства компании на 30 сентября 2024 года снизились на 1,38% до 186,987 млрд рублей, долгосрочные увеличились на 23,7% – до 165,251 млрд рублей.

«КамАЗ» не раскрывает актуальные данные по акционерному капиталу. В 2023 году среди основных акционеров числились «Ростех» (47,1%), «Автоинвест» (23,54%) и Daimler AG (15%). В феврале гендиректор компании Сергей Когогин сообщал, что немецкий Daimler продал свою долю, кому именно – топ-менеджер не раскрыл.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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