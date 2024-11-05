Уровень безработицы в России оказался самым низким среди стран G20

В России оказалась самая низкая безработица среди государств «Большой двадцатки». При этом в большинстве крупнейших экономик показатель сокращался или остался неизменным, а в РФ он находится на историческом минимуме. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные национальных статслужб.

По информации Росстата, уровень безработицы в стране в сентябре 2024 года четвертый месяц подряд оставался на исторически минимальных значениях в 2,4%.

Доля безработного населения сократилась в Японии, где за третий квартал – на 0,1 процентного пункта. Чуть выше показатель был в Южной Корее, при этом с июня он уменьшился сразу до 2,5 с 2,8%. В Мексике число безработных выросло – их доля увеличилась до 2,9% в сентябре с июньских 2,8%, хотя это по-прежнему один из самых низких показателей среди крупнейших экономик.

В целом в станах «Большой двадцатки» уровень безработицы составляет около 3%. Но есть и аутсайдеры, в частности, в Южной Африке показатель уже четвертый год не опускается ниже 30%.

Наибольший прогресс по снижению числа безработных наблюдается в Индии, где доля не имеющих работу граждан упала до 7,8% по итогам третьего квартала с 9,2% во втором квартале.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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